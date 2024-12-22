Палец пятилетнего мальчика из Атырау спасали врачи и сотрудники МЧС

Спасатели помогли врачам освободить безымянный палец пятилетнего мальчика, который он засунул в железную шайбу, сообщает Zakon.kz.

Медики травматологического отделения областной детской больницы не смогли снять шайбу с пальца, который к этому времени уже опух и стал красным.

"Сотрудники МЧС сняли шайбу при помощи аварийно-спасательного инструмента "кусачки", аккуратно перекусив металлическую деталь. На это потребовалась пара минут", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Спасательная операция завершилась благополучно, ребенок отделался лишь испугом, в медицинской помощи он не нуждался.

Фото: МЧС РК

В Астане полицейские спасли 12-летнюю девочку, которая потеряла сознание на улице. Правоохранители обнаружили ребенка во время патрулирования, вызвали медиков и оказывали ей первую помощь, пока не приехали врачи.