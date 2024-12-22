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Происшествия

Палец пятилетнего мальчика из Атырау спасали врачи и сотрудники МЧС

ребенок, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 09:15 Фото: МЧС РК
Спасатели помогли врачам освободить безымянный палец пятилетнего мальчика, который он засунул в железную шайбу, сообщает Zakon.kz.

Медики травматологического отделения областной детской больницы не смогли снять шайбу с пальца, который к этому времени уже опух и стал красным.

"Сотрудники МЧС сняли шайбу при помощи аварийно-спасательного инструмента "кусачки", аккуратно перекусив металлическую деталь. На это потребовалась пара минут", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Спасательная операция завершилась благополучно, ребенок отделался лишь испугом, в медицинской помощи он не нуждался.

ребенок, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 09:15

Фото: МЧС РК

В Астане полицейские спасли 12-летнюю девочку, которая потеряла сознание на улице. Правоохранители обнаружили ребенка во время патрулирования, вызвали медиков и оказывали ей первую помощь, пока не приехали врачи.

Андрей Дюсупов
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