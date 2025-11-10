Молодежь станцевала на дороге, пока горел "красный": наказали сразу пять человек

Фото: Zakon.kz

Молодежь устроила танцы прямо на дороге в области Абай и поплатилась за это, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции региона, инцидент попал на видео и вызвал широкий общественный резонанс. "Установлено, что молодой водитель остановил автомобиль на красный свет, после чего четыре пассажира покинули салон и начали танцевать на проезжей части, создавая помехи движению и подвергая опасности как себя, так и других участников дорожного движения. Участники не только нарушили закон, но и намеренно снимали свои действия на видео "для развлечения", – говорится в сообщении. Всех участников этого шоу на дороге установили и доставили в подразделение. "Водитель привлечен к ответственности за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Четырем пассажирам назначены штрафы за мелкое хулиганство, выражающееся в действиях, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, а также создающих угрозу безопасности дорожного движения", – рассказали в полиции. В начале ноября известный байер Лилия Рах отпраздновала окончание съемочного пула "Модного приговора" танцем под хит Кайрата Нуртаса.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: