Общество

Молодежь станцевала на дороге, пока горел "красный": наказали сразу пять человек

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 10:01 Фото: Zakon.kz
Молодежь устроила танцы прямо на дороге в области Абай и поплатилась за это, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции региона, инцидент попал на видео и вызвал широкий общественный резонанс.

"Установлено, что молодой водитель остановил автомобиль на красный свет, после чего четыре пассажира покинули салон и начали танцевать на проезжей части, создавая помехи движению и подвергая опасности как себя, так и других участников дорожного движения. Участники не только нарушили закон, но и намеренно снимали свои действия на видео "для развлечения", – говорится в сообщении.

Всех участников этого шоу на дороге установили и доставили в подразделение.

"Водитель привлечен к ответственности за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов. Четырем пассажирам назначены штрафы за мелкое хулиганство, выражающееся в действиях, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, а также создающих угрозу безопасности дорожного движения", – рассказали в полиции.

В начале ноября известный байер Лилия Рах отпраздновала окончание съемочного пула "Модного приговора" танцем под хит Кайрата Нуртаса.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Водителей элитных машин наказали за лезгинку на дороге в Актау
13:10, 22 декабря 2024
Водителей элитных машин наказали за лезгинку на дороге в Актау
Кокпар прямо на дороге устроили более 20 наездников в Алматинской области
10:19, 26 марта 2024
Кокпар прямо на дороге устроили более 20 наездников в Алматинской области
Водители крутых иномарок устроили беспредел на дорогах Шымкента
09:55, 06 ноября 2023
Водители крутых иномарок устроили беспредел на дорогах Шымкента
Последние
Популярные
