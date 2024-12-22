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Происшествия

Астанчанин в белой горячке пытался удрать от полиции на угнанной "Газели"

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 16:22 Фото: Zakon.kz
В столичную полицию за один день обратились сразу два водителя, которые заявили о кражах транспортных средств. Правоохранители вычислили подозреваемого, которым оказался 24-летний горожанин, сообщает Zakon.kz

Молодой человек не просто угнал автомобили, но был еще и пьян. Причем до такой степени, что с ним приключилась "белая горячка".

"По словам угонщика, он выпил четыре бутылки пива и залез в открытую Lada Vaz, которая была припаркована во дворе многоэтажки. Ключи молодой человек нашел в бардачке и поехал "покататься". По пути впавший в "белую горячку" мужчина пересел в "Газель", которая тоже была открыта, а ключи от машины находились в замке зажигания", – рассказали в пресс-службе Департамента столичной полиции.

На этой машине угонщик попытался покинуть город, но по дороге сотрудники Полка патрульной службы совместно с оперативниками УП района Байконыр догнали и задержали его.

Правонарушитель дал признательные показания. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Автомобили в исправном состоянии возвращены владельцам.

Ранее иностранный гражданин угнал в Астане дорогую машину и доехал почти до Балхаша. Задержали мужчину, который не владеет ни казахским, ни русским языками, далеко за городом.

Андрей Дюсупов
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