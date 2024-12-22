Катание на горке в Костанае обернулось госпитализацией пятерых детей

22 декабря на ледяной горке в центре Костаная произошел инцидент, в результате которого шесть детей получили травмы различной степени тяжести, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в экстренных службах, пятеро пострадавших были доставлены в больницу, еще один ребенок отправлен домой после осмотра медиков.

По предварительным данным, две девочки, катавшиеся с горки, были обнаружены без сознания с разницей в несколько часов. Медицинские бригады оказали первую помощь на месте и доставили их в медицинские учреждения.

Врачи напоминают, что ледяные горки представляют собой источник повышенной опасности. Родителям следует соблюдать меры предосторожности и не оставлять детей без присмотра во время катания. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних лежит, прежде всего, на взрослых.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Астане полицейские спасли 12-летнюю девочку, которая потеряла сознание на улице.