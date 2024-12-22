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Происшествия

Катание на горке в Костанае обернулось госпитализацией пятерых детей

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 23:35 Фото: Zakon.kz
22 декабря на ледяной горке в центре Костаная произошел инцидент, в результате которого шесть детей получили травмы различной степени тяжести, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в экстренных службах, пятеро пострадавших были доставлены в больницу, еще один ребенок отправлен домой после осмотра медиков.

По предварительным данным, две девочки, катавшиеся с горки, были обнаружены без сознания с разницей в несколько часов. Медицинские бригады оказали первую помощь на месте и доставили их в медицинские учреждения.

Врачи напоминают, что ледяные горки представляют собой источник повышенной опасности. Родителям следует соблюдать меры предосторожности и не оставлять детей без присмотра во время катания. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних лежит, прежде всего, на взрослых.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Астане полицейские спасли 12-летнюю девочку, которая потеряла сознание на улице. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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