От ушибов до сотрясения мозга: около 30 детей пострадали на ледяных горках в Костанае

Фото: pixabay

В Костанае 29 детей пострадали на ледяных горках, которые специально залили к Новому году. Практически у всех констатированы травмы конечностей, ушибы и сотрясение мозга. Некоторые даже теряли сознание, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, шестерых пострадавших госпитализировали. Медики говорят, по большей части такие случаи происходят из-за недосмотра или отсутствия рядом взрослых. "Ребенок скатывается с горки, пытается встать с ледовой дорожки, и его сбивает следующий за ним ребенок. Ребенок падает и ударяется затылком об лед. Это происходит в 90% случаев. Этого могут не заметить ни взрослые, ни дети, он может лежать там даже пять-десять минут. Пока кто-нибудь не обратит внимания, что ребенок не двигается". И. о. завотделением травматологии Костанайской областной детской больницы Мирас Ельжасов Ранее врачи рассказали о состоянии учителя, упавшего с высоты во время украшения новогодней елки в Семее.

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