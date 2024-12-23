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Происшествия

Врачи рассказали о состоянии учителя, упавшего с высоты во время украшения новогодней елки в Семее

врачи рассказали о состоянии пострадавшего в Семее учителя, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 20:57 Фото: pixabay
Еще одну операцию предстоит перенести учителю Куату Айткалиеву, который пострадал при украшении елки в Семее, сообщает Zakon.kz.

По данным Astana TV, мужчине планируют сделать замещение дефекта черепа.

Врачи рассказали, что педагога привезли через час после падения с высоты. Медики зафиксировали у него травму головного мозга и внутричерепное кровоизлияние.

В итоге, часть черепа пришлось удалить, чтобы субдуральная гематома не давила на мозг и не привела к смерти. Сейчас Куата Айткалиева перевели из реанимации в общую палату. Однако, по словам врачей, в ближайшем будущем потребуется еще одна операция для замещения дефекта черепа. А потом, вполне возможно, долгое время для реабилитации.

Ранее стало известно, что при оформлении главной новогодней елки в Семее пострадал школьный учитель Куат Айткалиев. После инцидента депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов потребовал наказать ответственных. Затем стало известно, кто лишился должности.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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