Врачи рассказали о состоянии учителя, упавшего с высоты во время украшения новогодней елки в Семее

Еще одну операцию предстоит перенести учителю Куату Айткалиеву, который пострадал при украшении елки в Семее, сообщает Zakon.kz.

По данным Astana TV, мужчине планируют сделать замещение дефекта черепа.

Врачи рассказали, что педагога привезли через час после падения с высоты. Медики зафиксировали у него травму головного мозга и внутричерепное кровоизлияние.

В итоге, часть черепа пришлось удалить, чтобы субдуральная гематома не давила на мозг и не привела к смерти. Сейчас Куата Айткалиева перевели из реанимации в общую палату. Однако, по словам врачей, в ближайшем будущем потребуется еще одна операция для замещения дефекта черепа. А потом, вполне возможно, долгое время для реабилитации.

Ранее стало известно, что при оформлении главной новогодней елки в Семее пострадал школьный учитель Куат Айткалиев. После инцидента депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов потребовал наказать ответственных. Затем стало известно, кто лишился должности.