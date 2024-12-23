Автобус вспыхнул открытым пламенем в Караганде
Фото: скриншот видео
23 декабря в Караганде по улице Ермекова на частной территории загорелся автобус, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил 15 кв. м.
"Оперативно прибывшие спасатели обнаружили, что автобус горел открытым пламенем. Благодаря слаженными действиями профессионалов удалось быстро ликвидировать пожар и уберечь рядом стоящий автобус от уничтожения огнем", – говорится в сообщении.
Как уточняется, во время пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Аягозе восстанавливают подачу электроэнергии после пожара на подстанции.
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