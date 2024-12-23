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Происшествия

Автобус вспыхнул открытым пламенем в Караганде

автобус загорелся в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 22:38 Фото: скриншот видео
23 декабря в Караганде по улице Ермекова на частной территории загорелся автобус, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил 15 кв. м.

"Оперативно прибывшие спасатели обнаружили, что автобус горел открытым пламенем. Благодаря слаженными действиями профессионалов удалось быстро ликвидировать пожар и уберечь рядом стоящий автобус от уничтожения огнем", – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время пожара никто не пострадал. 

Ранее сообщалось, что в Аягозе восстанавливают подачу электроэнергии после пожара на подстанции.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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