В автопарке Караганды вспыхнул пожар

Ночью 24 мая по ул. Муканова на территории автобусного парка внутри бокса загорелся автобус, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место пожарные подразделения оперативно оценили обстановку и незамедлительно приступили к защите рядом стоящих автобусов, подав ствол на охлаждение. Об этом передает пресс-служба МЧС страны.

Площадь пожара составила восемь кв. м. Огонь удалось ликвидировать на ранней стадии. Это позволило предотвратить его дальнейшее распространение, ведь в боксе находилось 19 автобусов.

"Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также сотрудники МЧС 24 мая спасли девушку, пострадавшую в результате падения с квадроциклом в обрыв на территории конного клуба в селе Рыскулово Талгарского района Алматинской области.