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Происшествия

В автопарке Караганды вспыхнул пожар

Пожарная часть, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 07:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ночью 24 мая по ул. Муканова на территории автобусного парка внутри бокса загорелся автобус, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место пожарные подразделения оперативно оценили обстановку и незамедлительно приступили к защите рядом стоящих автобусов, подав ствол на охлаждение. Об этом передает пресс-служба МЧС страны.

Площадь пожара составила восемь кв. м. Огонь удалось ликвидировать на ранней стадии. Это позволило предотвратить его дальнейшее распространение, ведь в боксе находилось 19 автобусов.

"Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также сотрудники МЧС 24 мая спасли девушку, пострадавшую в результате падения с квадроциклом в обрыв на территории конного клуба в селе Рыскулово Талгарского района Алматинской области.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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