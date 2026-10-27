Грузовик вылетел с дороги и перевернулся на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

На 1 600-м километре автодороги Алматы-Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции области Абай, авария произошла 23 октября 2026 года. По предварительным данным, 39-летний водитель грузового автомобиля марки Renault Griis не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ДП Абай

В Департаменте полиции области Абай призвали водителей быть внимательными на дорогах, особенно при прохождении поворотов, соблюдать скоростной режим и проявлять максимальную осторожность при управлении транспортным средством.

Ранее ДТП с участием грузовика и кроссовера произошло в Алматы. После столкновения грузовик вылетел с дороги, снес остановку и врезался в дерево.

