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Общество

Грузовик вылетел с дороги и перевернулся на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

Грузовой автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 03:11 Фото: пресс-служба ДП Абай
На 1 600-м километре автодороги Алматы-Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции области Абай, авария произошла 23 октября 2026 года. По предварительным данным, 39-летний водитель грузового автомобиля марки Renault Griis не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал.

Грузовой автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 03:11

Фото: пресс-служба ДП Абай

В Департаменте полиции области Абай призвали водителей быть внимательными на дорогах, особенно при прохождении поворотов, соблюдать скоростной режим и проявлять максимальную осторожность при управлении транспортным средством.

Ранее ДТП с участием грузовика и кроссовера произошло в Алматы. После столкновения грузовик вылетел с дороги, снес остановку и врезался в дерево.

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Камила Салкымбаева
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