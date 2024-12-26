Неосторожное слово пассажира привело к ночной аварии в Алматы

Ночное ДТП произошло 27 декабря в Алматы на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Ходжанова. К столкновению автомобилей привело неосторожное слово пассажирки одного из транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Mercedes A двигался по улице Ходжанова и выезжая на проспект Аль-Фараби в западном направлении, собирался перестроиться в левый, соседний ряд, то есть покинуть разгонную полосу.

<br>

В момент совершения этого маневра автомобиль Toyota Camry, который двигался попутно через сплошную полосу, резко повернул направо.

Фото: Zakon.kz

Со слов водителя Mercedes, он не успел затормозить, стал уводить машину в сторону и на полном ходу он протаранил Camry, выбив ее с дороги.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадала женщина, пассажирка, которая сидела сзади. На нее пришелся весь удар.

Фото: Zakon.kz

Как позже выяснилось со слов водителя Mercedes, за рулем Toyota была женщина, которая везла пассажирку.

Фото: Zakon.kz

Когда они двигались по Аль-Фараби, проезжая улицу Ходжанова, пассажирка вскрикнула, что "именно здесь" ей нужно направо. Судя по всему, водительница растерялась и инстинктивно отреагировала на повышенный голос попутчицы, тут же повернув через сплошную. В результате этого произошло ДТП.

Фото: Zakon.kz

В итоге пассажирка, которой нужно было "срочно домой, направо" не доехав считанные метры до дома отправилась в больницу.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники дорожной полиции занимаются оформлением этого ДТП.

Параллельно с этим казахстанцы переживают трагедию, связанную с авиакатастрофой. Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов 26 декабря на пресс-конференции РСК рассказал, какое решение принято относительно помощи семьям погибших пассажиров азербайджанского самолета.