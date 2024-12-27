В Костанае вынесли приговор виновнику в смерти рабочих при строительстве хоккейного корта

За смерть двоих рабочих при строительстве хоккейного корта виновный получил условное наказание в Костанайской области, передает Zakon.kz.

По информации портала "Алау", в Карабалыкском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении директора компании, которая занималась строительством металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в поселке Карабалык.

"Судом установлено, что в июле 2024 года подсудимый допустил к осуществлению самостоятельных верхолазных строительно-монтажных работ своих подчиненных Н. и К. без надзора опытного работника. Был использован подъемник телескопического прицепного типа марки "HPLift 15T", проверка технического состояния которого не осуществлялась. В результате допущенных нарушений Н. и К. упали с площадки стрелы подъемника, находящейся на высоте 10-11 метров от земли. Они получили телесные повреждения, которые повлекли смерть". Пресс-служба областного суда

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Потерпевшая сторона просила не лишать директора компании свободы.

Суд назначил подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы с применением ст. 63 УК РК условно, с лишением права заниматься деятельностью в сфере архитектуры, градостроительства и строительства на срок три года.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб на Мангистауском атомном энергетическом комбинате.