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Происшествия

Крупный пожар разгорелся в Семее

пожар в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 00:35 Фото: пресс-служба МЧС РК
Вечером 28 декабря в Семее по улице Вторая набережная загорелся многоквартирный частный жилой дом, сообщает Zakon.kz.

По прибытию пожарных установлено, что горят личные вещи и кровля дома.

"Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 120 кв. м. Пострадавших нет". Пресс-служба МЧС РК
пожар в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 00:35

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что управляющие компании в Уральске штрафуют за пожары на свалках.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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