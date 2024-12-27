Крупный пожар разгорелся в Семее

Вечером 28 декабря в Семее по улице Вторая набережная загорелся многоквартирный частный жилой дом, сообщает Zakon.kz.

По прибытию пожарных установлено, что горят личные вещи и кровля дома.

"Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 120 кв. м. Пострадавших нет". Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

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