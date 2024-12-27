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Происшествия

Многострадальная чайхана: очередному наезду подверглось заведение в Алматы

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 03:29 Фото: Zakon.kz
Очередное ДТП произошло 28 декабря на пересечении улиц Яссауи-Трудовая. В очередной раз местную чайхану протаранил автомобиль и нанес убытки ее хозяйке, сообщает Zakon.kz.

По улице Трудовая в западном направлении двигался автомобиль Toyota Matrix, а в северном по Яссауи – Hyundai Elantra.

Водитель Toyota по неизвестным обстоятельствам не пропустил Hyundai. Так как у водителя Toyota был знак "уступи дорогу", другой его проигнорировал. Так на перекрестке произошло мощное столкновение.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 03:29

Фото: Zakon.kz

В результате автомобиль Hyundai отбросило и он свернул на улицу Трудовая, куда изначально двигался Toyota Matrix. От удара последний автомобиль отлетел в сторону, перелетел через бордюр и арык.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 03:29

Фото: Zakon.kz

Проезжая по тротуару Toyota влетела в чайхану, снесла ее стену, разбила окна и залетела во внутрь чайханы.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 03:29

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадало три человека. Их госпитализировали.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 03:29

Фото: Zakon.kz

Хозяйка бизнеса в очередной раз подсчитывает убытки. Она жалуется на частые ДТП на перекрестке, которые вредят ее бизнесу.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 03:29

Фото: Zakon.kz

Помимо того, что страховые компании низко оценивают нанесенный ей урон, ее бизнес неделями простаивает.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 03:29

Фото: Zakon.kz

Она считает, что проблему могло бы решить установление светофора.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 03:29

Фото: Zakon.kz

На этом месте ДТП происходят по одному и тому же сценарию: с улицы Трудовая выезжает автомобиль, не пропуская автомобиль который движется с Яссауи. Один из двух автомобилей обязательно влетает в чайхану.

Ранее сообщалось, что на новом участке Саина, недалеко от микрорайона Мадениет, произошло столкновение автомобиля Chevrolet Cobalt и отбойника.

Аксинья Титова
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