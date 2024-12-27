Многострадальная чайхана: очередному наезду подверглось заведение в Алматы
По улице Трудовая в западном направлении двигался автомобиль Toyota Matrix, а в северном по Яссауи – Hyundai Elantra.
Водитель Toyota по неизвестным обстоятельствам не пропустил Hyundai. Так как у водителя Toyota был знак "уступи дорогу", другой его проигнорировал. Так на перекрестке произошло мощное столкновение.
Фото: Zakon.kz
В результате автомобиль Hyundai отбросило и он свернул на улицу Трудовая, куда изначально двигался Toyota Matrix. От удара последний автомобиль отлетел в сторону, перелетел через бордюр и арык.
Фото: Zakon.kz
Проезжая по тротуару Toyota влетела в чайхану, снесла ее стену, разбила окна и залетела во внутрь чайханы.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП пострадало три человека. Их госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Хозяйка бизнеса в очередной раз подсчитывает убытки. Она жалуется на частые ДТП на перекрестке, которые вредят ее бизнесу.
Фото: Zakon.kz
Помимо того, что страховые компании низко оценивают нанесенный ей урон, ее бизнес неделями простаивает.
Фото: Zakon.kz
Она считает, что проблему могло бы решить установление светофора.
Фото: Zakon.kz
На этом месте ДТП происходят по одному и тому же сценарию: с улицы Трудовая выезжает автомобиль, не пропуская автомобиль который движется с Яссауи. Один из двух автомобилей обязательно влетает в чайхану.
Ранее сообщалось, что на новом участке Саина, недалеко от микрорайона Мадениет, произошло столкновение автомобиля Chevrolet Cobalt и отбойника.