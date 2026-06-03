Столкновение в Алматы: бетонный столб спас от ущерба многострадальное кафе

Ночью 4 июня в Ауэзовском районе Алматы на перекрестке Яссауи-Трудовая произошло ДТП. Столкновения случилось между водителями кроссовер Kia Sportage и минивэн Honda Odyssey, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, автомобиль Honda Odyssey двигался по улице Яссауи в северном направлении, а Kia Sportage шел по улице Трудовая – в западном.

По неизвестным обстоятельствам водитель Kia проигнорировал знак "Уступи дорогу", выехав на перекресток, где в него влетела Honda.

После этого оба автомобиля вылетели с дороги на полосу встречного движения в сторону кафе, в которое уже когда-то въезжали автомобили.

Но на этот раз заведение не пострадало. Водителя Kia остановил бетонный столб, а водителя Honda – Kia.

В результате этого ДТП пострадал пассажир, который находился в Kia, его госпитализировали.

Остальных участников аварии на месте осмотрели медики. Им госпитализация не потребовалась.

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