Столкновение в Алматы: бетонный столб спас от ущерба многострадальное кафе
По данным специального корреспондента Zakon.kz, автомобиль Honda Odyssey двигался по улице Яссауи в северном направлении, а Kia Sportage шел по улице Трудовая – в западном.
По неизвестным обстоятельствам водитель Kia проигнорировал знак "Уступи дорогу", выехав на перекресток, где в него влетела Honda.
После этого оба автомобиля вылетели с дороги на полосу встречного движения в сторону кафе, в которое уже когда-то въезжали автомобили.
Но на этот раз заведение не пострадало. Водителя Kia остановил бетонный столб, а водителя Honda – Kia.
В результате этого ДТП пострадал пассажир, который находился в Kia, его госпитализировали.
Остальных участников аварии на месте осмотрели медики. Им госпитализация не потребовалась.
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