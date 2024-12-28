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События

Погибших во время авиакатастрофы в Актау отправили на родину

погибших во время авиакатастрофы в Актау отправили на родину, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 23:36 Фото: п/с акимата Мангистауской области
28 декабря около 23:30 из Актау отправлены на Родину тела 24 граждан Азербайджана (из них трое членов экипажа), которые трагически погибли в авиакатастрофе, сообщает Zakon.kz.

На протяжении этих дней велась кропотливая работа по опознанию тел, действия проводились также с помощью ДНК – анализа и родственников.

"Акимат Мангистауской области приносит соболезнования родственникам погибших. Местные исполнительные органы продолжат оказывать всестороннюю помощь родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе". Пресс-служба акимата Мангистауской области

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в небе над Российской Федерации и смог аварийно сесть под Актау лишь благодаря профессионализму пилотов.

Во время телефонного разговора с Алиевым Путин принес извинения за трагический инцидент с самолетом AZAL.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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