Погибших во время авиакатастрофы в Актау отправили на родину
На протяжении этих дней велась кропотливая работа по опознанию тел, действия проводились также с помощью ДНК – анализа и родственников.
"Акимат Мангистауской области приносит соболезнования родственникам погибших. Местные исполнительные органы продолжат оказывать всестороннюю помощь родным и близким пострадавших и погибших в авиакатастрофе". Пресс-служба акимата Мангистауской области
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в небе над Российской Федерации и смог аварийно сесть под Актау лишь благодаря профессионализму пилотов.
Во время телефонного разговора с Алиевым Путин принес извинения за трагический инцидент с самолетом AZAL.
25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.
Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.