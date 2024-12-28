Ильхам Алиев заявил о внешнем воздействии на упавший в Актау самолет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в небе над Российской Федерации и смог аварийно сесть под Актау лишь благодаря профессионализму пилотов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Азербайджана по результатам телефонного разговора Владимира Путина и Ильхама Алиева.

"В ходе телефонного разговора Алиев отметил, что пассажирский самолет, принадлежащий "Азербайджанским Авиалиниям", подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане, и только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку", – говорится в сообщении.

Алиев также подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия.

В ходе беседы главы государств обсудили серьезное и всестороннее расследование всех деталей этой трагедии и привлечение виновных к ответственности.

Президент Азербайджана отметил, что по предложению азербайджанской стороны для всестороннего расследования причин крушения организована группа, состоящая из международных экспертов, которая уже приступила к деятельности.

Ранее сообщалось, что Путин принес извинения Алиеву за трагический инцидент с самолетом AZAL.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.