Житель Актобе провалился в колодец теплотрассы рядом с железнодорожным переездом
Фото: МЧС РК
Мужчину, который упал в колодец теплотрассы, расположенный вблизи железнодорожного переезда в Актобе, спасли сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.
Опасный инцидент случился днем в районе Алматы. Отмечается, что мужчина провалился по неосторожности.
"Оперативно прибывшие спасатели МЧС извлекли из колодца мужчину 1974 года рождения и передали сотрудникам скорой помощи", – рассказали в Министерстве ЧС.
Ранее в Байганинском районе спасатели Актюбинской области помогли двум путникам, чей автомобиль в 20 км от села Карауылкельды попал в снежный занос.
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