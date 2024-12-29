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Происшествия

Житель Актобе провалился в колодец теплотрассы рядом с железнодорожным переездом

Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 15:49 Фото: МЧС РК
Мужчину, который упал в колодец теплотрассы, расположенный вблизи железнодорожного переезда в Актобе, спасли сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.

Опасный инцидент случился днем в районе Алматы. Отмечается, что мужчина провалился по неосторожности.

"Оперативно прибывшие спасатели МЧС извлекли из колодца мужчину 1974 года рождения и передали сотрудникам скорой помощи", – рассказали в Министерстве ЧС.

Ранее в Байганинском районе спасатели Актюбинской области помогли двум путникам, чей автомобиль в 20 км от села Карауылкельды попал в снежный занос.

Андрей Дюсупов
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