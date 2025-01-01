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Происшествия

Два газовых баллона вынесли в Семее из горящего кафе

Кафе горело в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 16:35 Фото: МЧС РК
В Семее пожарные предотвратили взрыв в деревяном кафе, которое загорелось сегодня, 1 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что на момент прибытия пожарных расчетов в кафе уже горели кровля, мебель и бытовая техника на площади 60 кв. м.

Кафе горело в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 16:35

Фото: МЧС РК

"В ходе разведки из огня спасатели эвакуировали два газовых баллона объемом 54 литра каждый. Это позволило предотвратить возможные взрывы и значительные последствия", – отметили в ведомстве.
Кафе горело в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 16:35

Фото: МЧС РК

Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Из-за салюта загорелась квартира в Актау: в ДЧС прокомментировали видео из соцсетей.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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