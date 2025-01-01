Два газовых баллона вынесли в Семее из горящего кафе
Фото: МЧС РК
В Семее пожарные предотвратили взрыв в деревяном кафе, которое загорелось сегодня, 1 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.
В МЧС РК рассказали, что на момент прибытия пожарных расчетов в кафе уже горели кровля, мебель и бытовая техника на площади 60 кв. м.
Фото: МЧС РК
"В ходе разведки из огня спасатели эвакуировали два газовых баллона объемом 54 литра каждый. Это позволило предотвратить возможные взрывы и значительные последствия", – отметили в ведомстве.
Фото: МЧС РК
Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
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