Два газовых баллона вынесли в Семее из горящего кафе

В Семее пожарные предотвратили взрыв в деревяном кафе, которое загорелось сегодня, 1 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что на момент прибытия пожарных расчетов в кафе уже горели кровля, мебель и бытовая техника на площади 60 кв. м.

Фото: МЧС РК

"В ходе разведки из огня спасатели эвакуировали два газовых баллона объемом 54 литра каждый. Это позволило предотвратить возможные взрывы и значительные последствия", – отметили в ведомстве.

Фото: МЧС РК

Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

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