Несколько дорог в Казахстане закрыли из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
Представители "КазАвтоЖол" предупредили о том, что 2 января 2025 года в связи ухудшением погодных условий планируется введения ограничения движения для всех видов автотранспорта в трех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Ограничения введены:
- В Карагандинской области на трассе Екатеринбург – Алматы км 1353-1426, участок от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау.
- В Акмолинской области на трассе Екатеринбург – Алматы км 1291-1353, участок от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области.
Ориентировочное время открытия дороги – 2-января 2025 года в 08:00.
Кроме того, в связи с улучшением погодных условий в Костанайской области планируется открытие движения для всех видов транспортных средств на участке дороги республиканского значения:
- Костанай – Аулиеколь – Сурган км 232-260, участок от границы Костанайской области до поселка Сурган.
- Жаксы – Есиль – Бузулук км 71-82, участок от поселка Аксай до города Есиль.
- Жезказган – Петропавловск км 577-553, участок от границы Костанайской области до поселка Сурган.
Ранее сообщалось, что в 10 областях Казахстана на 2 января объявили штормовое предупреждение.
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