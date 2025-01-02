Тысячу человек пришлось эвакуировать из ТРЦ "Москва" из-за пожара

Первый заместитель начальника ДЧС города Алматы Чайзада Багдат рассказал о том, что о пожаре в торгово-развлекательном центре "Москва" стало известно в 16:50, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пожарные оказались на месте через семь минут.

Фото: Zakon.kz

Как выяснилось, электродвигатель воздуховода вытяжной трубы загорелся из-за жировых отложений. Через дымоход огонь добрался до кровли.

Фото: Zakon.kz

Огонь охватил всего 10 кв. м. Потушить его удалось к 17:25.

Фото: Zakon.kz

С места ЧП были эвакуированы 1000 человек. Жертв и пострадавших нет.

Фото: Zakon.kz

В тушении пожара были задействованы 20 единиц техники и 65 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ТРЦ "Москва" в Алматы.