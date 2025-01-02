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Происшествия

Тысячу человек пришлось эвакуировать из ТРЦ "Москва" из-за пожара

пожар в ТРЦ, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 18:55 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель начальника ДЧС города Алматы Чайзада Багдат рассказал о том, что о пожаре в торгово-развлекательном центре "Москва" стало известно в 16:50, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пожарные оказались на месте через семь минут.

пожар в ТРЦ, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 18:55

Фото: Zakon.kz

Как выяснилось, электродвигатель воздуховода вытяжной трубы загорелся из-за жировых отложений. Через дымоход огонь добрался до кровли.

пожар в ТРЦ, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 18:55

Фото: Zakon.kz

Огонь охватил всего 10 кв. м. Потушить его удалось к 17:25.

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 18:55

Фото: Zakon.kz

С места ЧП были эвакуированы 1000 человек. Жертв и пострадавших нет.

пожар в ТРЦ, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 18:55

Фото: Zakon.kz

В тушении пожара были задействованы 20 единиц техники и 65 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ТРЦ "Москва" в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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