Путаница светофоров стала причиной нелепого ДТП в Алматы

Из-за путаницы светофора на пр. Абая и ул. Ауэзова столкнулись Subaru Forester и Toyota Camry, сообщает Zakon.kz.

Со слов очевидцев Toyota двигалась по пр. Абая в восточном направлении, а Subaru – в южном направлении. По всей видимости, водитель Subaru перепутал сигналы светофоров, то есть произошла путаница, когда он посмотрел именно на пешеходный светофор.

И получается, когда для пешеходов горел зеленый водитель Subaru посмотрев на него выехал на перекресток. В это же время горел зеленый сигнал светофора для водителей, которые двигались по пр. Абая.

Фото: Zakon.kz

Запутавшись в сигналах светофоров, водитель Subaru ничего не подозревая выезжает на перекресток, где его на полном ходу таранит Toyota.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали все шесть человек, находившиеся в обоих автомобилях. Все они госпитализированы в ближайшую больницу.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Сотрудники дорожной полиции занимаются оформлением этого ДТП.

Фото: Zakon.kz

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