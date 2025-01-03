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Происшествия

Появились детали гибели мужчины в Новый год на подстанции в Актюбинской области

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, противопожарная служба, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарная часть, пожарный автомобиль, пожар в жилом доме, пожар в ЖК, пожар в многоквартирном доме, пожар в доме, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 06:20 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В ТОО "Энергосистема" рассказали, что произошло на подстанции, где погиб мужчина, сообщает Zakon.kz.

31 декабря в ауле Нокина на трансформаторной подстанции погиб 38-летний мужчина. По словам местных жителей, в доме, где он жил, отключился свет, и он пошел проверить повреждение.

Как пишет "Диапазон", после получения сигнала о возгорании на трансформаторной подстанции для обеспечения безопасности около 18:00 в ТОО "Энергосистема" ее временно обесточили. Часть потребителей оказались из-за этого без света. В 18:50 подачу электроэнергии восстановили.

По данным "Энергосистемы", двери РУ-10кВ были вскрыты силой, но оборудование подстанции не было повреждено. Следов возгорания трансформатора не обнаружено.

"По факту обнаружения трупа на объекте энергоснабжения ведутся досудебные мероприятия. Коллектив ТОО "Энергосистема" выражает искренние соболезнования родным погибшего. Призываем интернет-пользователей доверять только проверенной информации и не распространять домыслы и слухи", – прокомментировали на предприятии.

Ночью 3 января из-за путаницы светофоров в Алматы после ДТП госпитализировали шесть человек.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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