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Происшествия

Поезд насмерть сбил мужчину на западе Казахстана: известны детали трагедии

КТЖ, Казахстанские железные дороги, железная дорога, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 00:30 Фото: pixabay
Трагедия на железной дороге произошла в Исатайском районе Атырауской области. В селе Аккистау под колесами поезда погиб мужчина, сообщает Zakon.kz.

По данным издания "Ак Жайык", смертельный инцидент произошел 13 августа около двух часов ночи. После наезда состав был вынужден остановиться, а движение поездов на данном участке временно перекрыли.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте прокомментировали случившееся. По факту произошедшего начато расследование.

"Отделом полиции на транспорте на станции Атырау возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", – рассказали 14 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас специалисты проводят все необходимые следственные действия для установления причин и подробностей случившейся трагедии. В соответствии со статьей 201 УПК РК иные данные в интересах следствия разглашению не подлежат.

Ранее сообщалось, что молодой железнодорожник умер прямо на посту в Мангистау.

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Канат Болысбек
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