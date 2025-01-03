Трое молодых людей взобрались на памятник Абаю и Пушкину ради селфи в Петропавловске
Фото: pixabay
Вечером 1 января 2025 года в Петропавловске заметили троих молодых людей, забравшихся на памятник Абаю и Пушкину ради фото. По словам очевидцев, нарушители вели себя некультурно, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в полиции, пеший патруль оперативно задержал их с помощью инспекторов видеонаблюдения.
В отношении молодых людей составили протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.
"Также выяснилось, что сроки их пребывания в Казахстане истекли, за что они будут дополнительно привлечены к ответственности", – добавили в полиции.
Отметим, что в канун новогодних праздников полиция и военнослужащие Национальной гвардии перешли на усиленный режим работы.
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