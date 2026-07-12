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Мир

Новая привычка молодых людей удивила стоматологов

Новая привычка поколения Z удивила стоматологов, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 01:13 Фото: magnific.com
Представитель сети стоматологических клиник Светлана Петросян рассказала о том, что молодые люди все чаще обращаются к ортодонтам не из-за проблем со здоровьем, а ради эстетики и уверенности в себе, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что за последние три года спрос на исправление прикуса среди пациентов 18-25 лет вырос более чем на 40%. По словам эксперта, на это повлияли соцсети, селфи, видеозвонки и приложения для знакомств, где внешность постоянно находится в центре внимания.

Петросян отметила, что ровные зубы становятся для молодежи новым стандартом внешности, а отношение к брекетам заметно изменилось. Если раньше подростки стеснялись ортодонтического лечения, то теперь воспринимают его как естественную часть заботы о здоровье и внешнем виде.

Ранее сообщалось, что ученые сделали открытие, позволяющее людям отращивать новые зубы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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