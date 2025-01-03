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Происшествия

Более 75 авто вызволили полицейские из снежного плена в Абайской области за первые три дня года

Дорога , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 15:09 Фото: pixabay
Зима в Абайском регионе остается испытанием не только для водителей, но и для полицейских, которые круглосуточно обеспечивают безопасность на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Так, только с начала года сотрудники полиции вызволили из снежного плена уже более 75 авто, включая легковые автомобили, большегрузы и автобусы.

"Каждая операция по спасению – это слаженная работа патрульных, использование спецтехники и помощь самих водителей. Нередко полицейские берут в руки лопаты, чтобы расчистить путь. Призываем водителей учитывать сложные погодные условия, проверять техническую готовность автомобилей и воздерживаться от поездок во время сильных снегопадов. Ваша безопасность – наша общая задача!" – говорят полицейские.

Между тем в Акмолинской области плохая погода стала причиной массового ДТП — столкнулись около 40 автомобилей.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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