Более 75 авто вызволили полицейские из снежного плена в Абайской области за первые три дня года

Зима в Абайском регионе остается испытанием не только для водителей, но и для полицейских, которые круглосуточно обеспечивают безопасность на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Так, только с начала года сотрудники полиции вызволили из снежного плена уже более 75 авто, включая легковые автомобили, большегрузы и автобусы.

"Каждая операция по спасению – это слаженная работа патрульных, использование спецтехники и помощь самих водителей. Нередко полицейские берут в руки лопаты, чтобы расчистить путь. Призываем водителей учитывать сложные погодные условия, проверять техническую готовность автомобилей и воздерживаться от поездок во время сильных снегопадов. Ваша безопасность – наша общая задача!" – говорят полицейские.

Между тем в Акмолинской области плохая погода стала причиной массового ДТП — столкнулись около 40 автомобилей.