Массовое ДТП на трассе в Акмолинской области: что там сейчас происходит
Отмечается, что на месте ДТП остается еще 49 автомашин.
"Задействовано 14 единиц специальной техники, в том числе 12 КДМ, 2 ДРС и 20 человек персонала. В результате ДТП пострадало 12 человек, которые были доставлены в районную больницу. Также 15 человек размещены в пунктах обогрева в городе Акколь", – говорится в сообщении.
Кроме того, для беспрепятственного разворота проведены работы по демонтажу осевого криволинейного бруса по согласованию с МПС.
Ориентировочное время открытия движения — 22:00 по местному времени. Ппланируемое время открытия движения может корректироваться в зависимости от погодных условий, добавили в компании.
По данным МЧС, в ходе аварийно-спасательных работ эвакуированы 71 человек, восемь из них дети. Они были доставлены в пункты обогрева и обеспечены горячим питанием. Еще 11 человек были спасены, из них 10 госпитализированы в районную больницу Макинска.
Также сообщается, что в Акмолинской области продолжают работать пункты обогрева в г. Макинск, селах Когам, Жанаталап, Алтынды.
Вместе с тем, работает телефон горячей линии: 8 716-2-52-09-50.
3 января 2025 года на участке трассы республиканской трассы Астана – Петропавловск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей. Ранее сообщалось, что 11 человек обратились в Буландынскую районную больницу с различными травмами.