Массовое ДТП на трассе в Акмолинской области: что там сейчас происходит

Национальный оператор по управлению автодорогами "ҚазАвтоЖол" 3 января сообщил, что на данный момент из 95 транспортных средств извлечены 14 единиц, 30 авто покинули место ДТП своим ходом, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что на месте ДТП остается еще 49 автомашин.

"Задействовано 14 единиц специальной техники, в том числе 12 КДМ, 2 ДРС и 20 человек персонала. В результате ДТП пострадало 12 человек, которые были доставлены в районную больницу. Также 15 человек размещены в пунктах обогрева в городе Акколь", – говорится в сообщении.

Кроме того, для беспрепятственного разворота проведены работы по демонтажу осевого криволинейного бруса по согласованию с МПС.

Ориентировочное время открытия движения — 22:00 по местному времени. Ппланируемое время открытия движения может корректироваться в зависимости от погодных условий, добавили в компании.

По данным МЧС, в ходе аварийно-спасательных работ эвакуированы 71 человек, восемь из них дети. Они были доставлены в пункты обогрева и обеспечены горячим питанием. Еще 11 человек были спасены, из них 10 госпитализированы в районную больницу Макинска.

Также сообщается, что в Акмолинской области продолжают работать пункты обогрева в г. Макинск, селах Когам, Жанаталап, Алтынды.

Вместе с тем, работает телефон горячей линии: 8 716-2-52-09-50.



3 января 2025 года на участке трассы республиканской трассы Астана – Петропавловск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей. Ранее сообщалось, что 11 человек обратились в Буландынскую районную больницу с различными травмами.