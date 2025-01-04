На трассе в Восточно-Казахстанской области застряло 40 машин

4 января несмотря на предупреждения о сложных погодных условиях многие жители и гости Восточно-Казахстанской области решились на дальние поездки. Это привело к тому, что на дороге в Усть-Каменогорск в снежный плен попала колонна из 40 машин, сообщает Zakon.kz.

Полицейские и местные исполнительные органы экстренно развернули пункты обогрева и обеспечили людей горячим питанием. Трассу удалось открыть спустя несколько часов, после улучшения погодных условий. Сотрудники патрульной полиции, совместно со спасателями и медиками, продолжают дежурить на опасных участках автодорог всей области.

"На Осиновском перевале и в ближайших населенных пунктах, таких как Алтай и Серебрянск, функционируют пункты обогрева с 30-ю койко-местами. Они оснащены всем необходимым: водой, теплом, плитой, чайником, чтобы люди могли согреться и поесть. В случае необходимости будут дополнительно установлены еще 10 кроватей", — пояснил исполняющий обязанности начальника отдела полиции района Алтай Денис Еримбесов.

Есть среди водителей и пассажиров, попавших в снежный плен, гости из-за границы, которые приехали в Казахстан, что бы навестить своих родственников на новогодние праздники.

"Я выехал из города Усть-Каменогорск в деревню к родителям, хотя ранее получил сообщение о том, что в связи с опасностью схода лавин будет закрыта дорога, но думал, что проскочу. Однако нас здесь на посту остановили полицейские, сказали, что будем пережидать. Всячески оказывают помощь, за что им большая благодарность", — рассказал житель Новосибирска Сергей Семенович.

Полицейские просят автолюбителей отказаться от поездок по неочищенным трассам и участкам, где существует риск схода лавин. Жителям региона также рекомендуется следить за прогнозом погоды и официальными объявлениями МЧС.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 5-6 января 2025 года. По данным РГП "Казгидромет", североатлантический циклон, наполненный массами влажного атлантического воздуха, будет обуславливать погоду западных, северо-западных и северных регионов республики.