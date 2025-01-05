Ночное ДТП с летальным исходом всполошило жителей частного сектора Алматы

Ночью 5 января по улице Кудерина, севернее проспекта Раимбека произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Проехав пр. Раимбека, водитель автомобиля Daewoo Matiz после затяжного поворота, по всей видимости не справился с управлением и поехал в сторону обочины.

Заскочив на бордюр автомобиль вылетел на тротуар, где на полном ходу левой водительской стороной врезается в столб коммуникационных линий.

Фото: Zakon.kz

Буквально проломив бетонно-деревянный столб, автомобиль разворачивает и он останавливается повиснув на заборе прям над тротуаром. Таким образом автомобиль еще и врезался забор частного жилого дома.

Фото: Zakon.kz

Хозяин дома услышав жуткий грохот выбежал на улицу и увидел, что водительскую сторону смяло во внутрь автомобиля и самого водителя отбросило на пассажирское сидение.

Фото: Zakon.kz

Возле машины уже находились сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

На тот момент молодой водитель Daewoo Matiz еще подавал признаки жизни, но до приезда скорой помощи парень скончался.

Фото: Zakon.kz

Все обстоятельства данного ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции и устанавливается личность погибшего.

Фото: Zakon.kz

Однако судя по ситуации, скорость на которой передвигался Daewoo Matiz была невероятно высокой.

Накануне еще одно смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника.