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Происшествия

Машина улетела в реку в Семее: к поискам тел привлекли водолазов из других регионов

Затонувший автомобиль , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 14:38 Фото: МЧС РК
Исполняющий обязанности начальника управления Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Дидар Кажкенов рассказал о продолжающихся поисках утонувших в Семее после падения автомобиля в реку Иртыш, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметил, что водолазы продолжают поиск тел двух человек.

"Сейчас водолазная работа осложнена, потому что стоит лед, и прежде чем погружаться в воду, спасатели должны убедиться в своей личной безопасности. Они замеряют толщину льда и только потом могут погружаться. У них есть свой допуск, поэтому усложняется немножко работа", – сказал Дидар Кажкенов на пресс-конференции 10 января 2025 года.

Он напомнил, что ЧП произошло в прошлое воскресенье, 5 января. В салоне авто находились двое мужчин и две женщины. Водитель смог выбраться, остальные трое погибли. Тело одного из погибших было обнаружено в тот же день.

"Мы также привлекли из других регионов водолазов, из республиканского оперативно-спасательного отряда привлекли 10 человек, две единицы техники, водолазов из Восточно-Казахстанской области и спасателей из Павлодарской области", – рассказал Дидар Кажкенов.

6 января стало известно, что затонувшую в Семее машину подняли со дна реки, но людей внутри не оказалось.

Бауыржан Муканов
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