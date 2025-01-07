#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Происшествия

Ехавший из Алматы молоковоз застрял на трассе в ВКО

молоковоз застрял на трассе в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 21:48 Фото: скриншот видео
Полицейские своевременно помогли водителю на дороге в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Водитель молоковоза ехал из Алматы, однако в Шемонаихе машина застряла в перемете и водитель не смог выехать самостоятельно.

"На помощь пришли сотрудники полиции, которые заметили застрявший автомобиль. Полицейские помогли подсыпать дорогу и вытащить молоковоз. Водитель благополучно продолжил путь, поблагодарив сотрудников патрульной полиции за неравнодушие и оперативность". Пресс-служба МВД РК

Ранее спасатели показали, как помогают людям, застрявшим на трассе Алматы – Ташкент.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Спасатели показали, как помогают людям, застрявшим на трассе Алматы – Ташкент
Происшествия
20:53, Сегодня
Спасатели показали, как помогают людям, застрявшим на трассе Алматы – Ташкент
Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау
Происшествия
20:22, Сегодня
Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау
Полицейскому удалось вовремя потушить горящий автомобиль на заправке в Атырау
Происшествия
19:18, Сегодня
Полицейскому удалось вовремя потушить горящий автомобиль на заправке в Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: