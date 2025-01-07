Ехавший из Алматы молоковоз застрял на трассе в ВКО
Фото: скриншот видео
Полицейские своевременно помогли водителю на дороге в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Водитель молоковоза ехал из Алматы, однако в Шемонаихе машина застряла в перемете и водитель не смог выехать самостоятельно.
"На помощь пришли сотрудники полиции, которые заметили застрявший автомобиль. Полицейские помогли подсыпать дорогу и вытащить молоковоз. Водитель благополучно продолжил путь, поблагодарив сотрудников патрульной полиции за неравнодушие и оперативность". Пресс-служба МВД РК
Ранее спасатели показали, как помогают людям, застрявшим на трассе Алматы – Ташкент.
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