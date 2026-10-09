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Происшествия

В Астане сбили насмерть водителя, находившегося около своей сломанной машины

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 11:13 Фото: Zakon.kz
В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла еще 5 октября 2026 года, а информация о ней в соцсетях появилась 9 октября.

На распространенных кадрах видно, что столкновение было достаточно сильным – обе машины получили серьезные повреждения.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны сообщили, что водитель автомашины Hyundai Tucson, двигаясь по улице Кошкарбаева, на пересечении с улицей Орхон совершил наезд на водителя Volkswagen Passat, который из-за поломки остановил машину и находился около багажника.

"В результате ДТП водитель автомашины Volkswagen Passat от полученных травм скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело. Автомашина Hyundai Tucson водворена на коммунальную стоянку. Проводится проверка", – говорится в комментарии.

29 сентября в Астане Zeekr при повороте налево не уступил дорогу встречному автобусу, произошло столкновение, пострадали четыре человека.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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