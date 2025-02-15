Автобус, мусоровоз и легковушка столкнулись на оживленном перекрестке в Астане

Массовое дорожно-транспортное происшествие 15 февраля произошло на пересечении улиц Пушкина и Янушкевича в Астане. Об этом Zakon.kz сообщили в столичном департаменте полиции.

По данным полиции, водитель маршрутного автобуса Iveco на пересечении улиц Пушкина и Янушкевича проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил дорожно-транспортное происшествие с грузовым автомобилем МАЗ.

"По инерции МАЗ столкнулся с автомобилем Chevrolet Nexia, который впоследствии совершил столкновение с Chevrolet Cobalt. Пострадавших нет. Проводится проверка", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другой дорожной аварии. В Алматы утром 13 февраля 2025 года на проспекте Рыскулова произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.