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Происшествия

Автобус, мусоровоз и легковушка столкнулись на оживленном перекрестке в Астане

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 12:42 Фото: Zakon.kz
Массовое дорожно-транспортное происшествие 15 февраля произошло на пересечении улиц Пушкина и Янушкевича в Астане. Об этом Zakon.kz сообщили в столичном департаменте полиции.

По данным полиции, водитель маршрутного автобуса Iveco на пересечении улиц Пушкина и Янушкевича проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил дорожно-транспортное происшествие с грузовым автомобилем МАЗ.

"По инерции МАЗ столкнулся с автомобилем Chevrolet Nexia, который впоследствии совершил столкновение с Chevrolet Cobalt. Пострадавших нет. Проводится проверка", – рассказали в ведомстве. 

Ранее сообщалось о другой дорожной аварии. В Алматы утром 13 февраля 2025 года на проспекте Рыскулова произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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