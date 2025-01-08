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Происшествия

Крупный пожар на складе Алматы потушили: кадры с места ЧП

Крупный пожар на складе Алматы потушили: кадры с места ЧП, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 01:04 Фото: Zakon.kz
В Алматы пожарные справились с пожаром на складе, охватившем предварительную площадь в 2050 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

Крупный пожар на складе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 01:04

Фото: Zakon.kz

Как отметили в МЧС, тушение пожара осложнялось рядом факторов, включая большую горючую загрузку склада, сильную задымленность, а также наличие высокого электрического напряжения в зоне работ.

Крупный пожар на складе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 01:04

Фото: Zakon.kz

В ходе пожара никто не пострадал.

Крупный пожар на складе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 01:04

Фото: Zakon.kz

Крупный пожар на складе Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 01:04

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, в Алматы 8 января пожар произошел в здании одноэтажного склада по ул. Касыма Шарипова в Алатауском районе.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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