Крупный пожар на складе Алматы потушили: кадры с места ЧП
Фото: Zakon.kz
В Алматы пожарные справились с пожаром на складе, охватившем предварительную площадь в 2050 квадратных метров, сообщает Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
Как отметили в МЧС, тушение пожара осложнялось рядом факторов, включая большую горючую загрузку склада, сильную задымленность, а также наличие высокого электрического напряжения в зоне работ.
Фото: Zakon.kz
В ходе пожара никто не пострадал.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, в Алматы 8 января пожар произошел в здании одноэтажного склада по ул. Касыма Шарипова в Алатауском районе.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript