Жители Павлодарской области ощутили "вибрацию земли"

Как заявила пресс-служба ДЧС Павлодарской области, 9 января в 09:55 поступила информация о том, что жители поселка Майкаин ощутили вибрацию земли, сообщает Zakon.kz.

По информации Казахстанского национального центра данных, в 06:44 на территории Павлодарской области между Павлодаром и Экибастузом (координаты 51.56 75.93) зарегистрировано событие магнитудой 3,3, класс 7,3 (не ощутимое).

На место выехал начальник ОЧС Кожайбердиев А. и аким Баянаульского района.

Согласно данным ТОО "Майкаинзолото", взрывные работы проводились 8 января в 19:08. В момент инцидента взрывные работы не проводились.

Ранее стало известно, что число погибших в результате мощного землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая достигло 126 человек, 188 пострадали.

Землетрясение недалеко от города Шигадзе – в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом – было зафиксировано 7 января 2025 года в 9:05 по местному времени (6:05 по времени Астаны). Со слов очевидцев, сильные толчки ощущались в Бихаре, Ассаме и Западной Бенгалии. Жители в панике выбегали из домов.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. Сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8 балла.

Си Цзиньпин приказал начать масштабные спасательные работы.