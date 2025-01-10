Дотошная жительница Семея с прошлого года просит закрыть колодец

Открытый канализационный колодец в микрорайоне Карагайлы с прошлого года тревожит неравнодушную жительницу города Семей, сообщает Zakon.kz.

Еще в середине декабря прошлого года она обратилась с проблемой к администрации местного Telegram-канала ABAY NEWS. С ее слов, колодец расположен прямо возле супермаркета и представляет прямую угрозу для многочисленных его посетителей.

После запроса Telegram-канала ABAY NEWS в городском акимате отреагировали на жалобу, наспех прикрыв его остатками картонной двери без ограждений, сигнальной ленты и также наспех отрапортовали о проделанной работе.

Фото: Telegram/ABAY NEWS

"Колодец ГТС, расположенный по адресу Карагайлы 28, прикрыт", – проинформировали городские власти.

Однако 10 января та же жительница Семея снова поделилась фотографией того самого канализационного люка. Предыдущая "заплатка" не прижилась и еще больше пришла в негодность. Поэтому колодец по-прежнему открыт и продолжает представлять угрозу для жизни горожан.

Фото: Telegram/ABAY NEWS

"Будьте осторожны, в этом месте нет освещения", – предупреждает администрация Telegram-канала.

А в ТОО "Энергосистема" Актюбинской области рассказали, что произошло на трансформаторной подстанции, где 31 декабря погиб мужчина.