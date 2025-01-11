Скандал в семье блогеров из Алматы: жена обвинила своего мужа в педофилии

Серьезное обвинение Кулпынай Калменова предъявила своему супругу Колганату Жумабаеву, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала скриншоты его переписок с девочками. Об этом передает "Первый канал Евразия".

В свое оправдание мужчина, который тоже является блогером-миллионником записал видео вместе с родителями детей и обвинил жену в клевете. При этом мамы двух девочек отрицают факты сексуального подтекста и обратились в полицию с заявлением на саму Кулпынай.

Со слов родительниц, блогер помогает их дочерям продвигаться в соцсетях. А в нынешних условиях одна из девочек вынуждена прогуливать школу.

"Ее психика нарушилась", – возмутилась обеспокоенная сложившейся ситуацией женщина.

Находясь в дневное время на работе она переживает, чтобы дочь не сделала ничего с собой. В запутанной истории уже разбирается полиция.

"В случае хоть малейших признаков противоправных действий обязательно будет принято процессуальное решение. В том числе о возбуждении уголовного дела и назначения соответствующих экспертиз", – прокомментировала ситуацию официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Также полиция Алматы напомнила жителям и бизнесменам размеры штрафов за курение кальяна.