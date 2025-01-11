Выехал из дома и пропал: в Жетысуской области всю ночь искали водителя

В Жетысуской области всю ночь искали мужчину, который накануне вечером выехал на машине из дома и пропал, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 10 января 2025 года в Алакольском районе региона. Житель села Коктума отправился в сторону станции Достык и перестал выходить на связь. Встревоженные родственники обратились за помощью к спасателям.

"Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол приступили к поискам. Мужчину удалось обнаружить лишь утром. Его автомобиль застрял в снежном заносе на 105 км автодороги Ушарал-Достык", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Водителя доставили на станцию Достык. В медицинской помощи он не нуждался.

Ранее сотрудники МЧС дали рекомендации казахстанцам, желающим искупаться в Крещение.