Выехал из дома и пропал: в Жетысуской области всю ночь искали водителя
Фото: pexels
В Жетысуской области всю ночь искали мужчину, который накануне вечером выехал на машине из дома и пропал, сообщает Zakon.kz.
Инцидент случился 10 января 2025 года в Алакольском районе региона. Житель села Коктума отправился в сторону станции Достык и перестал выходить на связь. Встревоженные родственники обратились за помощью к спасателям.
"Спасатели МЧС на вездеходе Трэкол приступили к поискам. Мужчину удалось обнаружить лишь утром. Его автомобиль застрял в снежном заносе на 105 км автодороги Ушарал-Достык", – рассказали в пресс-службе МЧС.
Водителя доставили на станцию Достык. В медицинской помощи он не нуждался.
Ранее сотрудники МЧС дали рекомендации казахстанцам, желающим искупаться в Крещение.
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