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Почти год искали жеребцов в Жетысуской области

полицейские нашли жеребцов , фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 15:57 Фото: pixabay
Жеребцов, пропавших в мае 2023 года, круглосуточно искали полицейские Ескельдинского района. Поиск увенчался успехом – пропавших животных вернули хозяину, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, к ним с письменным заявлением обратился руководитель крестьянского хозяйства с просьбой разыскать пропавших жеребцов.


"Сотрудники полиции, не считаясь с личным временем, днем и ночью осуществляли поиск пропавшего имущества. Руководитель крестьянского хозяйства выразил слова благодарности за установление местонахождения и возвращение жеребцов", – отмечается в Telegram-канале Polisia.kz.

Ранее стало известно, что в Атырау спасатели Кызылординской области спасли из воды табун лошадей. 

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