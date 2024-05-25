Почти год искали жеребцов в Жетысуской области
Фото: pixabay
Жеребцов, пропавших в мае 2023 года, круглосуточно искали полицейские Ескельдинского района. Поиск увенчался успехом – пропавших животных вернули хозяину, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, к ним с письменным заявлением обратился руководитель крестьянского хозяйства с просьбой разыскать пропавших жеребцов.
"Сотрудники полиции, не считаясь с личным временем, днем и ночью осуществляли поиск пропавшего имущества. Руководитель крестьянского хозяйства выразил слова благодарности за установление местонахождения и возвращение жеребцов", – отмечается в Telegram-канале Polisia.kz.
Ранее стало известно, что в Атырау спасатели Кызылординской области спасли из воды табун лошадей.
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