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Происшествия

85 экстремистских преступлений раскрыли в Казахстане в 2024 году

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, КНБ РК, задержания, задержание, ОПГ, приступная группировка, криминал, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 13:38 Фото: Zakon.kz
В 2024 году сотрудники подразделений по противодействию экстремизму МВД выявили 85 преступлений, связанных с разжиганием религиозной и национальной розни, пропагандой терроризма и участием в экстремистских организациях, сообщает Zakon.kz.

В результате расследований по итогам года к уголовной ответственности привлекли 44 человека.

"Кроме того, за совершение различных общеуголовных преступлений, таких как кражи, вымогательства, грабежи и другие, осудили 131 религиозного радикала. Пресекли деятельность 18 преступных групп, у которых изъято 50 единиц оружия и более 10 кг наркотиков", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Также за нарушения в сфере религиозных отношений и распространение запрещенных материалов 390 человек привлекли к административной ответственности.

При этом особое внимание правоохранители уделяли обеспечению защиты. В течение года проверили состояние безопасности на 9930 объектах, уязвимых в террористическом отношении. Было внесено 3581 предписание об устранении нарушений и составлено 1244 административных протокола.

В ноябре 2024 года в Казахстане раскрыли ячейку радикальных исламистов, готовивших теракт из тюрем нескольких регионов страны. В ходе обысков по местам отбывания наказания подозреваемых изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства.

Андрей Дюсупов
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