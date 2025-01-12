85 экстремистских преступлений раскрыли в Казахстане в 2024 году
В результате расследований по итогам года к уголовной ответственности привлекли 44 человека.
"Кроме того, за совершение различных общеуголовных преступлений, таких как кражи, вымогательства, грабежи и другие, осудили 131 религиозного радикала. Пресекли деятельность 18 преступных групп, у которых изъято 50 единиц оружия и более 10 кг наркотиков", – рассказали в пресс-службе МВД РК.
Также за нарушения в сфере религиозных отношений и распространение запрещенных материалов 390 человек привлекли к административной ответственности.
При этом особое внимание правоохранители уделяли обеспечению защиты. В течение года проверили состояние безопасности на 9930 объектах, уязвимых в террористическом отношении. Было внесено 3581 предписание об устранении нарушений и составлено 1244 административных протокола.
В ноябре 2024 года в Казахстане раскрыли ячейку радикальных исламистов, готовивших теракт из тюрем нескольких регионов страны. В ходе обысков по местам отбывания наказания подозреваемых изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства.