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В Казахстане раскрыта ячейка радикальных исламистов, готовивших теракт из тюрьмы

В Казахстане раскрыта ячейка радикальных исламистов, готовивших теракт из тюрьмы, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 12:01 Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 25 ноября 2024 года, заявили о пресечении противоправной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в понедельник релиза следует, что 22 ноября комитетом совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской и Жетысуской областей пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии.

"По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности".Пресс-служба КНБ РК

В ходе обысков по местам отбывания наказания, как уточнили в комитете, изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства.

"Одно лицо имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи. Также в Алматы был задержан их подельник, находившийся на пробационном контроле".Пресс-служба КНБ РК

В отношении указанных лиц, как проинформировали в комитете, ведутся досудебные расследования по статьям 255, 256 и 259 Уголовного кодекса РК.

"Иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе КНБ РК.

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20 ноября 2024 года стало известно, что КНБ ликвидировал крупный канал поставки наркотиков в Актау.

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