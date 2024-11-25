В Казахстане раскрыта ячейка радикальных исламистов, готовивших теракт из тюрьмы

В Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 25 ноября 2024 года, заявили о пресечении противоправной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в понедельник релиза следует, что 22 ноября комитетом совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской и Жетысуской областей пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии.

"По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности". Пресс-служба КНБ РК

В ходе обысков по местам отбывания наказания, как уточнили в комитете, изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства.

"Одно лицо имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи. Также в Алматы был задержан их подельник, находившийся на пробационном контроле". Пресс-служба КНБ РК

В отношении указанных лиц, как проинформировали в комитете, ведутся досудебные расследования по статьям 255, 256 и 259 Уголовного кодекса РК.

"Иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе КНБ РК.

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