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Происшествия

В центре Алматы погиб молодой мужчина, выпавший с 10-го этажа бизнес-центра

полиция на месте происшествия в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 15:59 Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы расследует гибель мужчины, выпавшего из окна бизнес-центра, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась сегодня, 3 июля 2025 года, в бизнес-центре Turar по пр. Сейфуллина в центре города.

Как стало известно, из окна 10-го этажа около 12:30 выпал 25-летний молодой человек.

В полиции Алматы подтвердили информацию.

"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – говорится в комментарии пресс-службы Департамента полиции.

По какой статье заведено дело, не сообщается.

24 июня 2025 года в Алматы погибла 29-летняя женщина, выпавшая с балкона на седьмом этаже жилого дома.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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