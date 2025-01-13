Ребенок пролетел почти два этажа вниз, упав с аттракциона в павлодарском ТРЦ

В социальной сети жительница Павлодара пожаловалась на парк развлечений Viking land в Batyr mall, где играл ее четырехлетний ребенок. По ее словам, малыш упал с высоты более 5-8 м, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она отметила, что мальчик зашел в игровую зону с двумя братьями, а дедушка ждал их у входа.

"Мой малыш упал с высоты более 5-8 м. У него шла кровь из носа и рта, он испытал сильный страх и шок. Как дети мне позвонили, я помчалась к ним, мы вызвали скорую и милицию! (...) Средний сын сказал, что он тоже чуть не упал вслед за ним, но у него зацепилась нога. Фото- и видеофиксация имеется!" – рассказала женщина.

В данное время с сотрясением головного мозга ребенок находится в областной больнице.

"Просим наказать виновных. Там, где дети, должны соблюдаться правила безопасности в первую очередь. У них правила техники безопасности не соблюдены! Туда опасно водить детей. Теперь мы ни ногой туда, будьте осторожны!" – заявила мать пострадавшего.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Павлодарской области.

"Данный факт зарегистрирован в Южном отделе полиции г. Павлодара. Несовершеннолетний с травмами госпитализирован в больницу. В связи с чем после излечения на основании истории болезни будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц", – ответили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребенок упал с батута в российском торговом центре и сломал позвоночник.