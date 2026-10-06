"Так и убить могло кого-нибудь": стройматериалы упали на машину с крыши здания в Астане

Жительница Астаны пожаловалась в социальных сетях на то, что со здания общественно-делового комплекса на ее машину упали предметы, сообщает Zakon.kz.

В Threads пользователь amina_zhm рассказала, что днем 5 октября 2026 года на ее автомобиль с крыши 30-этажного здания упали строительные материалы. По словам женщины, машина в это время была припаркована на специальной стоянке. Судя по кадрам, от удара пострадали крыша автомобиля и лобовое стекло.

"После инцидента работники здания начали убирать все следы улик. Я требую справедливого решения и возмещения стоимости машины, так как, возможно, она уже не подлежит восстановлению", – написала астанчанка.

В комментариях казахстанцы всерьез обеспокоились произошедшим:

Так и убить могло кого-нибудь.

Работы на крыше не допускаются при таком ветре. Это нарушение ТБ. Видно, что поддон во время переноса сдуло порывом ветра.

Какой начальник отправляет своих сотрудников в такой шквальный ветер работать на крышу.

Это дело не только в машине, а также в безопасности жителей города. Там мог оказаться любой из нас, тем более левый берег, большая проходимость.

А если кому-то на голову? Ужасная халатность!

Кошмар. Так ведь и на людей могло бы упасть. Пусть виновные найдутся и восстанавливают вам авто.

При этом в Астане на протяжении нескольких дней объявлялось штормовое предупреждение. А 5 октября по прогнозу температура опустилась почти до 0°C, ветер усилился до 30 м/с и более. Эта погода сохранится в ближайшие три дня.

Тем временем в Министерстве промышленности и строительства назвали попавшие под запрет для строительства многоэтажных домов территории в Астане.