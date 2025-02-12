Два грузовика застряли в снежном заносе на трассе в Акмолинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
12 февраля между селами Койтас и Ажы Акмолинской области два грузовых автомобиля оказались в снежном заносе и не смогли продолжить движение, сообщает Zakon.kz.
Спасатели оперативно прибыли на технике высокой проходимости "Трэкол" и эвакуировали шесть человек в ближайший пункт обогрева.
"Никто в медицинской помощи не нуждался. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 13 февраля объявили штормовое предупреждение.
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