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Происшествия

Два грузовика застряли в снежном заносе на трассе в Акмолинской области

грузовики застряли в снежном заносе на трассе в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 21:12 Фото: пресс-служба МЧС РК
12 февраля между селами Койтас и Ажы Акмолинской области два грузовых автомобиля оказались в снежном заносе и не смогли продолжить движение, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно прибыли на технике высокой проходимости "Трэкол" и эвакуировали шесть человек в ближайший пункт обогрева.

"Никто в медицинской помощи не нуждался. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112".Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 13 февраля объявили штормовое предупреждение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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