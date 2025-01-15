Более 100 автомобилей оказались заложниками трассы Актобе – Астрахань

Фото: скриншот видео

14 января из-за сильного снегопада и гололедицы с 23:00 до 9:00 на республиканской автодороге Актобе – Астрахань, на участке от поселка Байганина до границы с Атырауской областью было ограничено движение, сообщает Zakon.kz.

В условиях снегопада сотрудники патрульной полиции в усиленном режиме обеспечивали безопасность на дорогах. "15 января полицейские с утра сопроводили более 100 автомобилей в сторону Атырауской области. Уважаемые водители, призываем воздержаться от дальних поездок в непогоду и следить за сообщениями о закрытии дорог", – обратились полицейские к жителям региона. Ранее сообщалось, что грузовик застрял в снежном заносе на трассе в Костанайской области.

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