В Семее трое детей воссоединились с родителями благодаря спасателям
Фото: МЧС РК
В мкр. Карагайлы дети остались одни в запертой квартире, сообщает Zakon.kz.
Основная проблема заключалась в том, что входная дверь квартиры заблокировалась. Это препятствовало самостоятельному воссоединению родителей и детей, передает пресс-служба МЧС страны.
По прибытию спасатели с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери. В квартире к ним на встречу выбежали трое детей, старшему из которых 11 лет. Двум другим – пять и два года.
"К счастью, дети не пострадали. Их родители поблагодарили спасателей", – говорится в сообщении.
Накануне костанайские спасатели пришли на помощь годовалому малышу, а врач из Астаны спасла в самолете 18-летнюю пассажирку с эпилепсией.
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