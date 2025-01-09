В Семее трое детей воссоединились с родителями благодаря спасателям

В мкр. Карагайлы дети остались одни в запертой квартире, сообщает Zakon.kz.

Основная проблема заключалась в том, что входная дверь квартиры заблокировалась. Это препятствовало самостоятельному воссоединению родителей и детей, передает пресс-служба МЧС страны.

По прибытию спасатели с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери. В квартире к ним на встречу выбежали трое детей, старшему из которых 11 лет. Двум другим – пять и два года.

"К счастью, дети не пострадали. Их родители поблагодарили спасателей", – говорится в сообщении.

Накануне костанайские спасатели пришли на помощь годовалому малышу, а врач из Астаны спасла в самолете 18-летнюю пассажирку с эпилепсией.