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Происшествия

Семейная пара задержана с участием спецназа в Талдыкоргане

задержание, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 10:29 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Талдыкоргане с участием спецназа "Бүркіт" задержали семейную пару. Они подозреваются в распространении наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Подробности 19 июня 2026 года раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу:

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу в Талдыкоргане задержали семейную пару – 33-летнюю жительницу Алматы и 43-летнего жителя Алматинской области, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков".

По данным следствия, мужчина и женщина занимались распространением запрещенных веществ методом так называемых "закладок", получая указания от куратора через один из мессенджеров.

В ходе личного досмотра и последующих следственных действий у подозреваемых были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, а также предметы, используемые для фасовки и распространения наркотиков.

Кроме того, при обыске места их временного проживания в Талдыкоргане сотрудники полиции обнаружили дополнительные партии запрещенных веществ и приспособления, свидетельствующие о противоправной деятельности.

"По результатам следственных действий из незаконного оборота изъято 260 гр. мефедрона. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится дальнейшее досудебное расследование".Пресс-служба ДП области Жетысу

Стражи порядка напоминают, что за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, законодательством РК предусмотрена строгая уголовная ответственность.

17 июня 2026 года стало известно, что казахстанец устроил дома наркоферму и попался полиции.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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