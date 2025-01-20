Студентка "поставила на уши" полицейских Павлодара, но концовка оказалась неожиданной

Печальная история о похищенной сумке оказалась ложью, когда потерпевшая раскрыла правду о своих расходах. Об этом 20 января 2025 года рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

На днях 20-летняя жительница Павлодара разыграла настоящий театральный спектакль, позвонив в полицию и сообщив об ограблении.

"У меня украли сумку, в которой находились 100 тыс. тенге наличными и телефон. Я только что вышла из автобуса, когда мужчина сзади вырвал у меня сумку и убежал во дворы. Я попыталась догнать его, но не смогла", – всхлипывала девушка в трубку.

Она также описала одежду злоумышленника, однако призналась, что не запомнила его лицо.

"Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала по указанному адресу. Оперативные сотрудники, автопатрули и участковые инспекторы начали обыскивать близлежащие улицы, на которые указала потерпевшая. Проверяли всех граждан, подходящих под описание "грабителя", и просматривали записи с камер видеонаблюдения. Однако подозреваемый не попал ни в один кадр, как и сама потерпевшая, которая утверждала, что мчалась за мужчиной". Пресс-служба ДП Павлодарской области

У следователя возникли подозрения из-за того, что потерпевшая сомнительно указывала направления, куда якобы убежал налетчик.

"Когда девушку доставили в отдел полиции для допроса, ее показания стали противоречивыми, и вскоре она расплакалась, признавшись, что никто ее не грабил. Как выяснила полиция, бабушка студентки передала ей 100 тыс. тенге для погашения кредита, однако девушка потратила деньги на собственные нужды". Пресс-служба ДП Павлодарской области

За заведомо ложный вызов специальных служб "потерпевшая" привлечена к ответственности. Ей назначен штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге).

"Важно понимать, что такие шутки и розыгрыши могут угрожать безопасности других людей и отвлечь ресурсы экстренных служб. Оперативные службы и полиция должны быть доступны для решения реальных угроз, а ложные вызовы затрудняют их работу и могут помешать спасению людей в опасных ситуациях", – подчеркнули в пресс-службе ДП Павлодарской области.

5 января 2025 года стало известно о том, что подросток из Павлодарской области придумал свое "похищение и избиение" из-за того, что ему стало скучно. По факту заведомо ложного вызова спецслужб родителей 13-летнего мальчика оштрафовали на 30 месячных расчетных показателей (МРП).