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Общество

Гигантская пробка образовалась на трассе Караганда – Астана из-за бурана

Скопление машин на границе, трасса, пробка на границе, пробки на границе , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 10:42 Фото: unsplash
В ночь на 21 января 2025 года на терминале Темиртау скопилось около 300 автомобилей. Это произошло в связи с ухудшением погодных условий. Для безопасности дорожного движения автодорогу Караганда – Астана пришлось закрыть, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Карагандинской области выступила с обращением.

Специалисты настоятельно рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий и открытия трассы.

"Мы просим всех участников дорожного движения соблюдать меры предосторожности, следить за обновлениями информации о состоянии автодорог и учитывать рекомендации экстренных служб".Командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов

По данным пресс-службы АО "КазАвто Жол", дорогу ориентировочно откроют вечером 21 января.

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О непогоде синоптики предупреждали ранее. Жителей Казахстана попросили быть готовыми к ухудшению погодных условий и резким изменениям температуры.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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