Гигантская пробка образовалась на трассе Караганда – Астана из-за бурана

Фото: unsplash

В ночь на 21 января 2025 года на терминале Темиртау скопилось около 300 автомобилей. Это произошло в связи с ухудшением погодных условий. Для безопасности дорожного движения автодорогу Караганда – Астана пришлось закрыть, сообщает Zakon.kz.

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