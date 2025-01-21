Гигантская пробка образовалась на трассе Караганда – Астана из-за бурана
Фото: unsplash
В ночь на 21 января 2025 года на терминале Темиртау скопилось около 300 автомобилей. Это произошло в связи с ухудшением погодных условий. Для безопасности дорожного движения автодорогу Караганда – Астана пришлось закрыть, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Карагандинской области выступила с обращением.
Специалисты настоятельно рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий и открытия трассы.
"Мы просим всех участников дорожного движения соблюдать меры предосторожности, следить за обновлениями информации о состоянии автодорог и учитывать рекомендации экстренных служб".Командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов
По данным пресс-службы АО "КазАвто Жол", дорогу ориентировочно откроют вечером 21 января.
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